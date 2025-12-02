Emergenza idrica, Franza alza la voce: “Ora basta. Sindaci in presidio a Roma”

Emergenza idrica Irpinia–Sannio: ORA BASTA! Questa mattina l’ultima delle rotture in zona Cardito. La misura è colma!

E’ lo sfogo social del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

Nei prossimi giorni, intendo recarmi a Roma per promuovere un presidio statico, pacifico, dei Sindaci di Irpinia e Sannio in Piazza Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati, con l’obiettivo di riportare al centro dell’agenda nazionale la gravissima emergenza idrica che sta colpendo i nostri territori.

L’iniziativa, sarà sobria ma ferma, in fascia tricolore, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e dell’ordine pubblico, e vuole dare voce alle comunità che da mesi vivono turnazioni, interruzioni del servizio, disagi pesantissimi per famiglie, imprese, agricoltura e servizi essenziali. Il presidio servirà a presentare richieste chiare a Parlamento e Governo: riconoscimento dello stato di emergenza idrica per Irpinia e Sannio; istituzione di un Fondo straordinario nazionale per il rifacimento e la digitalizzazione delle reti idriche; valutazione di una Struttura commissariale nazionale che coordini, in tempi certi, progettazione e cantieri, affiancando enti gestori e Comuni; un riequilibrio dei trasferimenti idrici interregionali, nel rispetto dei territori sorgentizi, perché chi ospita la risorsa non può restare senz’acqua.

Sono al lavoro sulla formalizzazione del preavviso alla Questura di Roma e intendo condividere con i colleghi Sindaci di Irpinia e Sannio, invitandoli ad aderire e ad essere presenti in modo unitario e istituzionalmente responsabile. Non chiediamo privilegi, ma giustizia e rispetto per i nostri territori. L’acqua è un diritto, non una concessione. È il momento che lo Stato assuma impegni chiari e verificabili sull’emergenza idrica che sta mettendo a rischio il futuro delle nostre comunità.