Pratola Serra celebra la prof.ssa Chiara Magliaro, ricercatrice di fama internazionale

Questa mattina la comunità di Pratola Serra ha vissuto un momento di emozione e orgoglio con la cerimonia di riconoscimento di benemerenza civica alla Prof.ssa Chiara Magliaro, ricercatrice di fama internazionale nel campo delle malattie neurodegenerative e in particolare del morbo di Parkinson.

La cerimonia ha rappresentato un gesto simbolico ma potentissimo: un abbraccio collettivo a una donna che porta il nome di Pratola Serra nel mondo della ricerca scientifica più avanzata. I riconoscimenti ottenuti dalla Prof.ssa Magliaro non si limitano all’ambito locale o nazionale, il suo lavoro ha rilevanza internazionale, con progetti basati su tecnologie d’avanguardia per comprendere e diagnosticare precocemente il Parkinson utilizzando modelli cerebrali tridimensionali. Con il suo progetto, la dott.sa Magliaro sta contribuendo a spingere oltre i confini della ricerca, offrendo nuove prospettive per affrontare patologie che colpiscono milioni di persone e richiedono maggiore attenzione, risorse e investimenti da parte di enti pubblici e privati.

“Con uno stile di espressione incantevole, chiaro e coinvolgente, la Prof.ssa Magliaro ha “aperto un mondo” al pubblico presente, trasmettendo passione, visione e una straordinaria fiducia nel valore della conoscenza. – ha dichiarato il sindaco di Pratola Serra – Questa cerimonia è stata solo un segno di riconoscimento della sua comunità d’origine, ma il suo impegno quotidiano ci ricorda anche una verità importante: investire nella ricerca è investire nel futuro della salute di tutti”.

Durante il suo intervento, il Sindaco Gerardo Galdo ha voluto anche sottolineare e ringraziare la Prof.ssa Chiara Magliaro per essere un esempio straordinario per i giovani, un punto di riferimento autentico che, con dedizione, competenza e amore per il sapere, dimostra come lo studio, la passione e l’impegno possano aprire strade importanti.