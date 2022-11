“Piove” a palazzo De Peruta. Caserma Litto, la Provincia non risponde agli avvocati

L’Ordine degli avvocati e la Camera penale di Avellino chiedono un confronto alla Provincia su Caserma Litto ma da Palazzo Caracciolo ancora nessuna risposta ufficiale. La missiva dei professionisti risale ormai a qualche giorno fa.

Gli avvocati chiedono un incontro al presidente Buonopane per capire se c’è la possibilità di trasferire gli uffici del Giudice di Pace da palazzo De Peruta, via Mancini, a Caserma Litto, ubicata al Corso. Palazzo De Peruta, nelle intenzioni del sindaco Gianluca Festa, dovrebbe ospitare il Comune di Avellino. A breve dovrebbero cominciare i lavori. Quanto mai necessari, anche perché nella struttura spesso ci piove dentro (come testimonia la foto di alcuni giorni fa), cosa che impedisce il normale svolgimento delle udienze.

Dunque, occorre trovare al più presto una sede agli uffici del Giudice di Pace.