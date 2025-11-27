Pino Irpino 2025, tutto pronto: sabato la conferenza stampa al Palazzo Vescovile

AVELLINO – Riparte il viaggio del Pino Irpino, la grande carovana di solidarietà che quest’anno raggiunge la sua dodicesima edizione e attraverserà, come da tradizione, tutti i 118 comuni dell’Irpinia.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa è in programma sabato 29 novembre 2025, alle ore 11.00, presso il Salone del Palazzo Vescovile di Avellino, dove il Presidente dell’associazione Irpiniativogliobene e i partecipanti illustreranno le novità del tour. L’obiettivo resta quello di portare un messaggio di pace, speranza e vicinanza alle comunità del territorio.

Sono già oltre 80 i comitati di accoglienza attivi in provincia. La carovana sosterà 7 minuti in ogni tappa, con due missioni fondamentali: accorciare le distanze, fisiche e sociali, e raccogliere generi alimentari destinati alle Caritas locali.

Il progetto è promosso dall’associazione Irpiniativogliobene ODV, in collaborazione con numerose realtà del territorio, tra cui Cesvolab, il Convitto Nazionale “Pietro Colletta”, PcAlive Consulting, Monkey Adv, Polilop, Auto Motor Service srl, Mappamondo Don Tonino Bello ODV – AV –, Intra Cooperativa Sociale Onlus e Hearth.

Dal 5 all’8 dicembre, l’Irpinia tornerà a unirsi in un viaggio simbolico che mette in movimento solidarietà e comunità.