Forza Italia Baianese ringrazia: lavoro che raddoppia i consensi in Campania

Mandamento Baianese (AV) – Un sentito ringraziamento a tutti i sostenitori di Forza Italia nel Mandamento Baianese arriva dai vertici locali del partito. Il segretario di Forza Italia per il Mandamento Baianese, Antonio Colucci, insieme alla segretaria Provinciale dei giovani di Forza Italia, Michela Colucci, e agli altri dirigenti del partito sul territorio, hanno voluto esprimere la loro gratitudine. “Non è stato un lavoro facile,” afferma Antonio Colucci, “ma noi come sempre ci mettiamo il cuore e la passione. Con serietà e lealtà, portiamo avanti le nostre idee e quelle del nostro partito”.

I dirigenti locali sottolineano i numeri raggiunti: “È la prova che il lavoro svolto è stato compreso e apprezzato dai cittadini. Il merito va al nostro segretario regionale, Fulvio Martusciello, e in Irpinia al nostro segretario provinciale, Angelo Antonio D’Agostino, che hanno guidato il partito al raggiungimento di un ottimo risultato. Nonostante l’eccellente performance del partito, resta un velo di rammarico per l’esito complessivo delle elezioni regionali. Noi campani avevamo un’ottima opportunità per iniziare un cambiamento serio e concreto. Rispettiamo la decisione delle urne, ma con un ‘però’ molto chiaro: tra qualche giorno, nessuno si deve lamentare di aver votato qualcuno o qualcosa di sbagliato.”

“Un grazie va soprattutto ai nostri candidati Livio Petitto, Laura Nargi, Selenia Panebianco, Fabio Di Pietro, persone stupende con competenze e amore per il nostro territorio. Facciamo i più sinceri auguri all’Onorevole Livio Petitto per la sua rielezione al consiglio regionale. In conferenza stampa ha ribadito il suo lavoro fatto con dedizione per dare voce alle esigenze delle comunità affrontando sfide complesse. Inoltre intende riprendere il cammino con maggiore forza e determinazione sottolineando che è un onore rappresentare FORZA ITALIA nell’istituzione regionale ribadendo il suo impegno a portare avanti i valori del movimento con serietà, moderazione, spirito costruttivo e attenzione a tutti i territori. Infine ha chiuso con un appello a continuare il percorso con la stessa passione ed entusiasmo”.