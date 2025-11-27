Frana a Montevergine: sopralluogo del presidente della Provincia Buonopane

MONTEVERGINE – Il presidente della Provincia Buonopane si è recato questa mattina sulla strada provinciale, interessata da un movimento franoso che collega l’area all’abbazia di Montevergine.

«Mi trovo sulla strada interessata dal movimento franoso. Sono presenti i tecnici della Provincia e un’azienda specializzata che sta intanto ripulendo la strada», ha spiegato Buonopane, aggiungendo che «abbiamo relazionato l’evento alla Protezione Civile e al Genio Civile».

Il presidente ha inoltre annunciato che «oggi si terrà un tavolo tecnico in Provincia per immaginare l’intervento complessivo, al di là della semplice pulizia. Ovviamente siamo in contatto anche con il ministro Piantedosi, che da subito ha chiesto informazioni».

«Verifichiamo in queste ore l’intervento successivo, che certamente sarà più impegnativo», ha concluso Buonopane.