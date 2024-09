A Pietrastornina la Celebrazione del ricordo di San Pio da Pietrelcina

Presso la Comunità di Pietrastornina (Av) nella Parrocchia Maria Santissima Annunziata, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, terra irpina al confine tra Sannio e Irpinia, che seppur piccola comunità delle aree interne ha una forte devozione per i Santi, un forte amore per il Signore, per la propria comunità e per il prossimo,

in occasione della Solennità di San Pio da Pietrelcina, giorno liturgico che la Chiesa ci ricorda il 23 Settembre di ogni anno,

Domenica 22 Settembre alle ore 18.30 presso la Frazione Due Strade si terrà la Celebrazione della Santa Messa, mentre,

Lunedì 23 Settembre alle ore 18.30 nella Chiesa Madre verrà officiata dal Parroco la Santa Messa Solenne in ricordo dell’Anniversario della morte di San Pio da Pietrelcina, il Santo Frate Cappuccino della Misericordia, dell’Amore verso Dio e verso i Fratelli, che ha affidato il suo servizio, la sua vita, le sue ferite al Signore, consacrandosi interamente a lui, Santo a cui tutta la Chiesa Beneventana in particolar modo onora e venera in ogni comunità, con gruppi di Preghiera, Cappelle, Edicole Votive e Chiese in suo onore.

Possa la grande venerazione ed il grande amore che noi tutti abbiamo verso San Pio da Pietrelcina, farci riscoprire sempre la bellezza, la forza della preghiera e l’amore verso il Signore, affinché anche noi siamo simili a lui in questo cammino di vita terrena, per essere accanto a lui un giorno nella gloria celeste.

Pertanto si invita tutta la comunità a partecipare e si ricorda che in caso di pioggia la Santa Messa di Domenica 22 Settembre sarà annullata.