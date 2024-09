Tumori ginecologici, la Torre dell’Orologio viola per celebrare la giornata mondiale

AVELLINO- Il simbolo della Città di Avellino si illumina di viola per la sesta Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici. La Torre dell’Orologio diventa il simbolo del World Go Day. In una nota l’amministrazione comunale guidata da Laura Nargi ha infatti sottolineato come: “Manifestiamo così la nostra attenzione nei confronti della prevenzione delle neoplasie perché diagnosi precoce è l’arma più efficace che abbiamo”. Il Comune di Avellino scende: “in campo con Acto Campania per sensibilizzare la cittadinanza e dimostrare, anche simbolicamente, la vicinanza delle Istituzioni alle pazienti oncologiche e alle loro famiglie”.