Avellino aderisce alla Settimana europea della Mobilità sostenibile

Il Comune di Avellino ha aderito alla Settimana europea della mobilità sostenibile. Si tratta della più importante campagna di sensibilizzazione sul tema, immaginata dalla Commissione europea per promuovere un cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni ecosostenibili.

Il tema scelto quest’anno sarà la condivisione degli spazi pubblici e si articolerà lungo quattro principali direttrici: vivere lo spazio pubblico in modo diverso, riqualificare insieme lo spazio urbano, creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi nel tragitto casa-scuola, pianificare e progettare di strade più sicure.

Durante la Settimana europea della Mobilità sostenibile, il Comune di Avellino ha immaginato alcune azioni concrete per sostenere un cambio di paradigma sulla mobilità in città. Si parte domani, sabato 21 settembre, con la pedonalizzazione di via De Concilij e di viale Italia, dall’intersezione con via Sellitto e via Del Gaudio all’intersezione con Via De Concilij, dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Il tutto per favorire una movida più sicura e la fruizione di uno spazio urbano più vivibile e meno impattante.

Nella mattinata di domenica, 22 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, la Città di Avellino, sarà completamente interdetta alle auto, alle moto e ai ciclomotori non adibiti al servizio pubblico, con il blocco della circolazione dinamica.

Il perimetro della “Avellino Senza Auto” sarà delimitato da via Dorso, via Marconi, via Cristoforo Colombo (tratto compreso tra via Moccia e via Esposito), via Esposito, piazza Aldo Moro (tratto compreso tra via Guarini e via Tagliamento), via Mancini, via Mazas, via Partenio (tratto compreso via Mazas e piazza Libertà), piazza Garibaldi, via De Sanctis, corso Europa e via Roma (tratto compreso tra via Gussoni e via Dorso).

Sempre nella giornata di domenica, 22 settembre, piazza Garibaldi, dalle ore 11:00 sarà il teatro del “Piedibus Day”, una mattinata dedicata alla mobilità sostenibile, Verranno consegnati gli attestati agli alunni della Scuola “Regina Margherita – Leonardo Da Vinci” che, nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 hanno preso parte al servizio sperimentale “Piedibus”, organizzato in collaborazione con Legambiente Avellino APS.

«L’adesione della città di Avellino alla settimana europea della mobilità sostenibile si inquadra perfettamente all’interno della nostra visione green del capoluogo e del suo sistema di trasporti pubblici. – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – Questa iniziativa testimonia concretamente la nostra attenzione ad un tema dirimente per lo sviluppo ecosostenibile della città e dei suoi servizi pubblici.

Presto avvieremo un importante sistema di bike e car sharing, e doteremo l’ente di un Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) che conterrà tutti i provvedimenti immaginati dalla nostra Amministrazione per incidere sostanzialmente su un tema che ci sta particolarmente a cuore».

«La scelta di aderire a questa giornata sposa la nostra idea di Città. – evidenzia l’assessore all’Urbanistica ed alla Mobilità sostenibile, Marianna Illiano – Abbiamo scelto di premiare pubblicamente in piazza Garibaldi i nostri cittadini tra i 6 e i 10 anni che hanno partecipato al progetto Piedibus tra marzo e giugno scorso. Progetto che ci impegneremo ad estendere a tutta la città.

La mobilità sostenibile è un tema strategico per ogni realtà urbana del mondo. Realizzarla implica progettualità a lungo termine, ma anche piccole azioni quotidiane. Bisognerà garantire sicurezza, centralità alla cura degli spazi pubblici, al trasporto pubblico locale con azioni concrete, ma anche con l’impegno di tutti, i bimbi ce lo hanno insegnato. È tempo ad Avellino di dedicarsi a questi obiettivi insieme agli altri 153 comuni di Italia e ai 42 paesi di Europa, che hanno aderito alla Giornata Europea per la Mobilita sostenibile».