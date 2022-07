Pietrastornina, III Torneo di Calcio a 5 “Antonio Coppola”

Visto il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, in cui hanno partecipato 14 comuni dell’Irpinia con oltre 120 giovani calciatori, anche quest’anno torna il Torneo di calcio a 5 “Antonio Coppola”.

Giunta alla terza edizione, l’iniziativa, che da sempre si avvale della prestigiosa adesione di numerose autorità civili, militari e religiose, nacque quando scoppiò la pandemia, purtroppo ancora in atto, per offrire una possibilità di sano svago ai giovani impossibilitati ad andare in ferie ad agosto.

Il Torneo, organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica AES Starza Country di Pietrastornina, aderente al Coni, e sponsorizzato dal Commendatore Antonio Coppola, cittadino onorario dei comuni di Pietrastornina, Mercogliano ed Altavilla Irpina, avrà inizio il prossimo 30 luglio. La finale, con la premiazione della squadra vincitrice, invece, si terrà il 20 agosto come da locandina allegata che si prega di divulgare, dato l’alto valore sociale e sportivo che persegue l’iniziativa.