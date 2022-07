Ospedale di Avellino, aumenta il numero di ricoverati per covid: anche due bambini. I pazienti contagiati che si trovano nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono 24, 6 in più rispetto alle ultime comunicazioni ufficiali.

2 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 2 in Chirurgia d’Urgenza, 2 in Pediatria, 1 in Medicina Interna, 1 in Ematologia, 1 in Cardiologia, 1 in Geriatria e 1 in Ginecologia.