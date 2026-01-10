A Pietrastornina Bartoletti e Piantedosi ricordano Lucio Dalla: come se non fosse mai andato via

PIETRASTORNINA- “E’ come se non fosse mai andato via”. E’ quello che Marino Bartoletti, giornalista, opinionista e anche poliziotto ad honorem ha spiegato presentando il suo libro “Caro Lucio ti scrivo: 25 lettere, una grande amicizia e qualche segreto”. L’ evento nella Chiesa Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, realizzato dal circolo socio-culturale Petra Strumilia, e Bartoletti ha dialogato con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, presidente del circolo Petra Strumilia. All’iniziativa presente un vasto parterre di autorità. A partire dal senatore Domenico Matera, dai consiglieri regionali Livio Petitto ed Ettore Zecchino, dal presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, l’abate di Montevergine Luca Guariglia, il sindaco di Benevento Clemente Mastella insieme alla moglie Sandra Lonardo, i vertici delle forze dell’ordine. Marino Bartoletti ha sottolineato come quello a Pietrastornina sia ormai “un appuntamento fisso e gioioso quello a cui non vorrei rinunciare- ha spiegato l’autore del libro- questo poi è un anno particolare. Il mio libro è dedicato a Lucio Dalla ed è un libro che mi è particolarmente caro, ed è caro anche a chi e’ con me stasera. Perché ci ricorda Bologna, ci ricorda un grande, un amico ed un personaggio che secondo me e molti di noi non se ne è mai andato”. Il ministro Piantedosi ha anche ricordato che : “Con queste iniziative che ripetiamo ogni anno, Marino Bartoletti e’ diventato un habitue’, quasi un cittadino onorario, noi cerchiamo di affezionare ai nostri paesi le persone, portando la cultura, in questo caso quella musicale italiana, la storia di personaggi della cultura musicale italiana. Lo facciamo per il piacere di farlo ma anche per valorizzare anche le zone interne, paesi come Pietrastornina con appuntamenti di una certa importanza”