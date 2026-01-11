Fiamme nel perimetro esterno della Fca: indagini in corso dei Vigili del Fuoco

PRATOLA SERRA- Fiamme e intervento dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino nel perimetro esterno della Fca di Pratola Serra. Nella serata di oggi la colonna di fumo causata dell’incendio di un mezzo all’esterno della struttura industriale ha richiesto l’intervento dei Vigii del Fuoco. Fiamme domate in pochi minuti. Saranno proprio i Vigili del Fuoco a dover accertare le cause dell’incendio.