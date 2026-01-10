Atripalda, incidente tra due vetture in Contrada San Lorenzo: ci sono feriti

ATRIPALDA- Uno violento incidente tra due vetture, la cui dinamica e’allo stato in fase di accertamento, si e’ regsitrato nella prima serata in Contrada San Lorenzo ad Atripalda. Dalle prime notizie ci sono anche dei feriti, trasportati al Moscati. Le prognosi non sono note Le due vetture coinvolte, una Fiat Panda e una Polo sono state danneggiate nell’impatto. Sul posto il personale del 118 e i Vigili del Fuoco di Avellino,che hanno fornito assistenza per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono condotti dalla Polizia Locale.

In aggiornamento