Mercogliano, scomparso il fornaio De Simone: l’appello della Misericordia per le ricerche

Cresce la preoccupazione in città per la scomparsa di Gianfranco De Simone, noto fornaio di Mercogliano, del quale non si hanno notizie dalla giornata di ieri, 7 aprile 2026.

La Misericordia del Partenio – Mercogliano ODV, attraverso un comunicato diffuso nel pomeriggio odierno, ha riferito di aver attivato due squadre impegnate nelle ricerche dell’uomo.

Pertanto, l’associazione ha rivolto un appello alla cittadinanza: chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare il numero 347 9066241.

A quanto pare, al momento della scomparsa Gianfranco De Simone era vestito con: tuta blu Puma, felpa celeste con la scritta avanti “Gianfranco” e sul retro il logo del panificio, giubbino verde scuro; inoltre, indossa sempre scarpe uguali ma di colori differenti.