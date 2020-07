Pietradefusi, il sindaco Belmonte: “Rischio contagio, no a manifestazioni pubbliche estive”

Il sindaco di Pietradefusi Giulio Belmonte ha confermato il divieto relativo alle manifestazioni pubbliche estive: “È doveroso da parte mia fare alcune precisazioni in merito al tema delle manifestazioni pubbliche estive. Ho aspettato fino all’ultimo in attesa di vedere l’evolversi della situazione e soprattutto in attesa di capire la posizione degli organi istituzionali sovracomunali. Purtroppo l’emergenza covid non è terminata, pare che i contagi siano in lieve aumento e di conseguenza anche le varie circolari prefettizie che riceviamo ci consigliano di evitare manifestazioni pubbliche che comportino assembramenti. Condividendo a pieno queste indicazioni, come già comunicato alle varie associazioni del territorio, con molto dispiacere sono costretto a vietare qualsiasi tipo di evento pubblico. Purtroppo, pur volendo provare a seguire tutte le norme, il rischio di contagio rimarrebbe altissimo. Pertanto preferisco salvaguardare la salute dei miei concittadini aspettando tempi migliori per qualsiasi tipo di manifestazione o evento pubblico. Vi ringrazio infinitamente per la collaborazione”.