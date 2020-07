Attualità Falsità e dubbi su Bitcoin Evolution: ecco la verità 24 Luglio 2020

Tra i vari sistemi a disposizione sul web che promettono lauti guadagni a chi desidera investire attraverso il trading di bitcoin c’è di sicuro Bitcoin Evolution. Si tratta di un sistema che ha destato una notevole attenzione nel corso degli ultimi tempi, alimentando le speranze di tanti trader neofiti e finendo per illudere molte persone che credevano che sarebbe stato possibile rimpinguare il proprio conto in banca senza lavorare. D’altro canto, però, come è ovvio che sia per un software che viene promosso come in grado di far diventare ricco chiunque, i dubbi sono stati altrettanti: insomma, non è tutto troppo bello per essere vero? Se anche tu sei interessato, scopri di più su Bitcoin Evolution seguengo questo link, ma la cautela negli investimenti online è sempre indispensabile!

I fatti concreti: Bitcoin Evolution non funziona

Meglio sgombrare il campo dai dubbi il prima possibile: Bitcoin Evolution non funziona veramente, e quindi non consente di guadagnare centinaia o addirittura migliaia di euro al giorno come si vorrebbe far credere. Questo, comunque, non ha niente a che fare con le opportunità di investimento correlate al bitcoin, che essendo un asset affidabile ormai da diversi anni permette ai più competenti di fare soldi attraverso previsioni vincenti. Il che non vuol dire che sia possibile fare soldi facili, anzi: c’è bisogno di una formazione ad hoc, ma soprattutto servono tempo e impegno per studiare e per aggiornarsi in modo costante.

Gli utenti di Bitcoin Evolution

Anche se sembra poco verosimile che possa esistere un programma di trading automatico capace di mettere gli utenti nelle condizioni di diventare milionari, sono stati tanti gli ingenui investitori che ci hanno creduto e che, come conseguenza diretta, hanno finito per perdere l’intero importo di denaro che avevano investito. Come dire, oltre al danno la beffa: nel senso che di guadagni non ne sono arrivati, e in più sono svaniti nel nulla anche i soldi che erano stati depositati sul conto. Ed è quasi superfluo precisare che chi ha tentato di ritornare in possesso del proprio denaro non ci è riuscito, finendo per dire addio al capitale.

Denunciare Bitcoin Evolution può servire?

Una volta che si sono rese conto di essere state gabbate da questo sistema, molte persone che avevano deciso di utilizzare i servizi di Bitcoin Evolution non sono rimaste con le mani in mano e si sono rivolte alla magistratura per presentare una denuncia. Tuttavia per il momento non sono ancora note sentenze giudiziarie in merito, e quindi non si conoscono i nomi dei responsabili del sito né gli eventuali profili di reato a cui potrebbero essere collegati. Quel che è certo è che non conviene iscriversi a Bitcoin Evolution se non si vuol correre il pericolo di dire addio ai propri soldi.

Che cosa c’entra Bitcoin Evolution con il bitcoin

Non c’è alcun rapporto tra i bitcoin e Bitcoin Evolution: gli ideatori di questo sistema non hanno fatto altro che inserire il nome della valuta digitale nella denominazione del proprio sito per attirare le persone. Che tanti investitori siano riusciti a diventare milionari con i bitcoin, infatti, è un dato di fatto che non può essere smentito. Ma Bitcoin Evolution è una realtà del tutto diversa, uno specchietto per le allodole che ha catturato l’attenzione di chi pensava di arricchirsi senza impegno e senza fatica.

Per investire sui bitcoin bisogna studiare

Questo deve servire da insegnamento a tutti coloro che si stanno avvicinando per la prima volta al mondo degli investimenti finanziari: non si può sperare di ottenere dei ricavi senza avere una specifica competenza in merito e senza aver studiato. Solo con il passare del tempo, e grazie a un costante aggiornamento, si possono acquisire le abilità e le conoscenze necessarie per riuscire a guadagnare con i bitcoin, con le altre valute digitali o con qualsiasi asset a disposizione sul mercato. Sempre tenendo conto dei rischi a cui ci si espone.