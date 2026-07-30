Pietradefusi, il Consiglio di Stato autorizza il forno crematorio: soddisfatta l’amministrazione Musto

Il Consiglio di Stato con sentenza definitiva ha rigettato il ricorso avverso la costruzione di un Tempio Cinerario nel Comune di Pietradefusi, proposto dalla Domicella srl , gestore del vecchio forno crematorio di Domicella, dall’ Associazione i Santangiolesi, nelle persone dei signori Romaniello Giovanni, Romaniello Federico, Guida Franco e Spagnuolo Franco.

Il Consiglio di Stato conferma quanto già stabilito in sede TAR, ovvero che il piano regionale regolatorio dei templi cinerari è contro i dettati europei sul libero mercato, che non possono essere meri confini politici provinciali a stabilire le ubicazioni e le necessità del mercato, che il comportamento, la trasparenza e l’iter amministrativo delle procedure dell’amministrazione comunale è assolutamente rispettoso dei dettati di legge.

Il sindaco Nino Musto ha liquidato con una battuta il fatto: “Speculazione politica di bassa lega, l’ambiente non ci azzecca, come diceva Di Pietro, nulla. I capi tribù? Solo vecchiume, oscurantisti e retrogradi affossatori della nostra comunità. Per il resto fuffa. Io non faccio del male alla mia gente, a me stesso, ai miei figli, ai figli degli altri, non avrei mai agito per il male della comunità, sono loro e il loro modo di fare che ci ha letteralmente affossato. E’ giunta l’ora dell’INPS per molti”.

Si chiude la vicenda con Domicella srl e company. Nel frattempo la gara di assegnazione è chiusa e si inizieranno le procedure di assegnazione a chi risulterà vincitore.