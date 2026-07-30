Avellino, disinfestazione adulticida programmata per il 1° agosto

Il Comune di Avellino informa la cittadinanza che, nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto 2026, l’ASL di Avellino effettuerà un intervento di disinfestazione ad azione adulticida sull’intero territorio comunale. L’attività, finalizzata alla tutela della salute pubblica e al contenimento della proliferazione degli insetti adulti, sarà eseguita secondo il programma predisposto dall’Azienda Sanitaria Locale.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire la massima sicurezza, si invitano i cittadini ad adottare le seguenti precauzioni durante l’intervento:

– restare nella propria abitazione, evitando spostamenti nelle aree interessate;

– chiudere porte, finestre e balconi;

– non esporre o stendere biancheria e indumenti;

– non lasciare all’esterno prodotti alimentari;

– mettere al riparo oggetti e materiali che potrebbero entrare in contatto con i prodotti utilizzati;

– non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade, provvedendo inoltre a mettere al riparo ciotole e abbeveratoi.