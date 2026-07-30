Valle Ufita, Lega Avellino: “Bene l’appello della Uil, i consiglieri regionali del centrosinistra non rassicurano”

«Le parole del segretario provinciale irpinia-Sannio della Uil, Luigi Simeone, confermano che le preoccupazioni espresse dalla Lega sulla vicenda della Piattaforma Logistica della Valle Ufita sono tutt’altro che infondate. È positivo che anche il sindacato richiami tutte le istituzioni alle proprie responsabilità e chieda di intervenire immediatamente per evitare la perdita dei finanziamenti». Lo dichiara il presidente provinciale della Lega Avellino, Ciro Aquino.

«Le rassicurazioni arrivate in questi giorni da alcuni consiglieri regionali del centrosinistra continuano a non convincere. Se davvero non esiste alcun rischio, allora si spieghi perché oggi si parla di rimodulazione delle risorse, di nuova programmazione e della necessità di verificare il rispetto del cronoprogramma. Un’opera strategica come la Piattaforma Logistica della Valle Ufita ha bisogno di atti amministrativi certi, non di dichiarazioni politiche».

«Proprio per fare piena luce sulla vicenda – prosegue Aquino – la Lega ha già presentato un’interrogazione in Consiglio regionale chiedendo al presidente della Regione e alla Giunta di chiarire se le risorse originariamente destinate all’opera siano ancora integralmente disponibili, quali modifiche siano eventualmente intervenute e quali iniziative si intendano adottare per garantire la realizzazione dell’infrastruttura senza ulteriori ritardi».

«Le responsabilità vanno accertate con trasparenza a ogni livello istituzionale – conclude Aquino –. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal nostro leader Matteo Salvini, ha creduto sin dall’inizio in quest’opera strategica, contribuendo in maniera determinante al suo inserimento tra le infrastrutture prioritarie per lo sviluppo delle aree interne, e continuerà a fare la propria parte. Ora spetta alla Regione Campania e a tutti gli altri soggetti coinvolti garantire il rispetto degli impegni assunti. Il territorio ha diritto alla verità, non a rassicurazioni generiche. La Lega continuerà a vigilare affinché la Piattaforma Logistica della Valle Ufita venga realizzata nei tempi previsti e senza perdere neppure un euro delle risorse destinate a un’infrastruttura decisiva per il futuro dell’Irpinia e dell’intero Mezzogiorno».