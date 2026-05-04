Liberi e Forti, Picone: l’impegno dei candidati della Lega per il decoro, lo sviluppo e la sicurezza urbana di Avellino

Dopo la prima riunione plenaria della Lega per la definizione di un pacchetto di proposte programmatiche per la lista Liberi e Forti, a sostegno del candidato sindaco al Comune di Avellino Gianluca Festa, la segretaria cittadina del Carroccio, Maria Elena Iaverone, si è confrontata con i candidati Massimo Picone, Assunta Clemente e Lina Caporaso, per una sintesi delle iniziative da mettere in campo durante la campagna elettorale.

“I temi centrali sui quali ci stiamo impegnando – ha affermato il responsabile del dipartimento Lavoro – sono lo sviluppo socio-economico del capoluogo, con le necessarie ricadute occupazionali, il decoro della città, la riqualificazione delle periferie e la sicurezza urbana. Questioni che rispondono ai bisogni della comunità locale e che consideriamo elementi fondamentali della cifra politica della Lega. Il nostro partito infatti intende essere un perno fondamentale della nuova stagione di rilancio di Avellino, che non può che ripartire da un deciso contrasto di ogni forma di degrado e garantendo le condizioni per una ripresa ed una crescita delle attività produttive, volano essenziale per determinare migliori condizioni di vita delle famiglie e dei giovani. Una base solida su cui costruire interventi per una maggiore vivibilità del capoluogo irpino, che possa così tornare ad essere riferimento per l’intera provincia. Il nostro contributo politico e programmatico dunque punta ad una azione amministrativa concreta, coerente, trasparente e con obiettivi precisi”.