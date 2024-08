Pietradefusi celebra il talento del piccolo prodigio della pittura: Alessandro Bucca, 10 anni, in mostra alla Torre Aragonese

Domenica 1 settembre, il Comune di Pietradefusi ospiterà un evento speciale: il talento precoce di Alessandro Bucca, un giovane prodigio della pittura di soli 10 anni.

Alessandro esporrà ben 40 delle sue opere nella storica Torre Aragonese, offrendo a tutti l’opportunità di ammirare la sua bravura in campo artistico.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Pietradefusi e dal consigliere comunale Carlo Cillo, con il supporto del Sindaco Nino Musto, è pensata per valorizzare il patrimonio storico del paese e per coinvolgere i cittadini in una giornata all’insegna dell’arte e della cultura.

Durante la giornata, i bambini avranno anche la possibilità di partecipare a un laboratorio artistico condotto da Alessandro, che li guiderà con entusiasmo nell’esplorazione di tecniche pittoriche e di disegno

Il Sindaco Nino Musto, il consigliere Carlo Cillo e l’intera amministrazione comunale invitano tutti a prendere parte a questa giornata speciale, esprimendo gratitudine anticipata a coloro che ne prenderanno parte. La mostra sarà non solo un’occasione per apprezzare l’arte, ma anche per sostenere e incoraggiare un giovane artista che, con la sua creatività e passione, promette di lasciare un segno nel mondo della pittura.