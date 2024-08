AIR Campania, da settembre triplicano i servizi per la stazione di Afragola

“Grazie al sostegno della Regione Campania, a partire da settembre, il trasporto pubblico locale vedrà un significativo potenziamento. Per rispondere alla crescente domanda di mobilità, saranno triplicate le corse da Avellino alla stazione TAV di Afragola, passando da 3 a 10 collegamenti al giorno; inoltre, nel capoluogo irpino sarà istituito un nuovo servizio urbano per Contrada Chiaira, pensato per migliorare il collegamento tra il centro cittadino e le zone suburbane, facilitando così gli spostamenti e promuovendo una maggiore integrazione territoriale. In provincia di Avellino, tra gli altri, saranno potenziati i servizi nei comuni di Aiello del Sabato, Montella e Capriglia Irpina”.

L’ing. Serenella Matarazzo, Dirigente Esercizio di AIR Campania, ha annunciato alcune delle novità previste dal nuovo piano d’esercizio intervenendo all’incontro “Libertà, Mobilità, Connessione” tenuto ad Aiello del Sabato (AV).

L’ampliamento si inserisce nel più ampio piano regionale per il trasporto scolastico, che AIR Campania sta mettendo a punto in collaborazione con le Prefetture, gli Enti territoriali e gli Istituti Scolastici. Ad Aiello del Sabato, la società regionale di trasporto pubblico ha potenziato il servizio aggiungendo 12 nuove corse. I servizi inizieranno già dalle 6:15, con un’estensione dell’orario il sabato fino all’ultima corsa da Avellino alle 22:45. Nei giorni festivi e domenicali, sono previste corse alle 17:30 da Aiello del Sabato e alle 22:45 da Avellino.

“L’ampliamento del servizio è il risultato di una stretta collaborazione tra Air Campania, Regione Campania e il Comune di Aiello del Sabato. Rafforzare la rete di trasporti pubblici e la connettività del territorio è essenziale per promuovere uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini”, ha proseguito l’ing. Matarazzo.

Il Dirigente di AIR Campania è tornato sulla questione della linea Avellino-Roma: “È inaccettabile che, nonostante la pratica per l’autorizzazione alla partenza sia stata avviata a febbraio e il sopralluogo effettuato ad aprile, ci troviamo ancora a dover affrontare questa odissea burocratica. Siamo tuttora in attesa dell’approvazione definitiva da parte degli uffici ministeriali, nonostante i ripetuti solleciti. Questo dimostra come la lentezza burocratica penalizzi i cittadini”.

“L’implementazione delle nuove corse, ben 12 in più rispetto alle attuali, garantirà un servizio più efficiente e agevole non solo per i residenti nel nostro Comune, ma anche per coloro i quali vorranno recarsi ad Aiello”, ha affermato il Sindaco Sebastiano Gaeta.

“Ci sarà un ampliamento delle corse serali e notturne che permetterà ai nostri giovani di recarsi nella città capoluogo e rientrare ad Aiello servendosi del trasporto pubblico. Tali corse permetteranno di soddisfare le esigenze di tanti nuclei familiari. Ringrazio, per la serietà e l’attenzione mostrata nei riguardi della comunità aiellese, la Regione Campania nella persona del dott. Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Regionale Trasporti, il presidente della Provincia di Avellino, dott. Rizieri Buonopane e l’AIR Campania nella persona dell’Amministratore Unico dott. Anthony Acconcia. Questo piccolo traguardo vuole essere solo uno dei tanti che insieme potremo raggiungere per rendere la nostra amata Aiello più viva e accogliente, in cui i servizi alla persona siano sempre prioritari: una Aiello che guardi sempre al futuro", ha concluso il primo cittadino.

“La programmazione dei fabbisogni relativi al trasporto pubblico locale sul nostro territorio, nei limiti della capienza finanziaria, è stata fatta propria dalla Giunta regionale”, ha dichiarato il Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane.

“Sono state accolte le nostre richieste, finalizzate a dare risposte alle esigenze dei residenti delle comunità irpine. Il presidente Luca Cascone ha dimostrato ancora una volta grande attenzione per l’Irpinia e per le aree interne della Campania”, ha concluso il Presidente della Provincia.