Piergiuseppe Pesce torna in Irpinia per la Candelora con la mostra “Tessitori d’Amore… La rete dei diritti”

Dal 26 gennaio al 2 febbraio, la sala dello Spazio Arena, all’interno della Chiesa della Santissima Trinità dei Poveri – parte integrante del Museo Diffuso della Diocesi di Avellino – accoglierà la mostra “Tessitori d’Amore… La rete dei diritti”, un’installazione tematica firmata dall’artista neo-pop Piergiuseppe Pesce, già interprete del messaggio di Don Vitaliano della Sala nel suo sempre caratteristico presepe esposto a dicembre nella Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Capocastello, Mercogliano.

La nuova esposizione, promossa dall’associazione Per Grazia Ricevuta con la curatela del presidente Massimo Saveriano, sarà aperta al pubblico ogni sera dalle 18 alle 20. L’evento avrà il suo vernissage domenica 26 gennaio alle ore 19 (ingresso libero).

In anteprima internazionale in esclusiva per la Candelora 2025, la mostra esplora il concetto di amore, diritti e inclusione, intrecciando simbolicamente legami umani e abbattendo barriere sociali e culturali: un’esperienza partecipata, in cui il pubblico, attraverso le proprie sensibilità e valori, definirà il percorso espositivo, dando vita ogni volta a nuove prospettive e significati. Storie, viaggi, paure, speranze e desideri si intrecciano come fili invisibili che legano l’umanità in un’unica trama.

Durante tutto il periodo dell’esposizione, sarà possibile sostenere i progetti e le iniziative dell’associazione Per Grazia Ricevuta attraverso una donazione per Il cuore dei diritti, una creazione simbolica disegnata e prodotta da Texture Stereolitografia. Ispirato agli antichi Ex-Voto, porta il suo messaggio di impegno civile nella contemporaneità grazie alla tecnica della stampa 3D, mantenendo vivo il significato della difesa dei diritti civili e del sostegno alla comunità LGBTQIA+, rappresentato dalle fiamme arcobaleno.

L’atmosfera della mostra sarà arricchita dalla voce narrante di Stefano Benassi e dalle performance di piano e voce di Giandomenico Coppola.