L’ex procuratore Guerriero tra i “veterani” a fianco dei magistrati a Castel Capuano

NAPOLI- Nella Sala dei Busti di Castel Capuano non c’erano solo i magistrati in servizio a far sentire la loro protesta contro le riforme costituzionali sulla Giustizia al Ministro Carlo Nordio. C’erano anche ex Procuratori e magistrati in quiescenza, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza il sostegno alla scelta dell’Associazione Nazionale Magistrati per evidenziare come la riforma pregiudichi l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, sancita dalla Costituzione. Li hanno definiti “veterani”,.visto che attualmente sono tutti in pensione, ma non hanno rinunciato mai alla partecipazione attiva sui temi della Giustizia. Insieme all’ex Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, all’ex capo dei pm di Napoli Giovandomenico Lepore e all’ex Procuratore di Torre Annunziata Alessandro Pennasilico, c’era l’irpino Antonio Guerriero, ex Procuratore di Frosinone, che da qualche mese ha raggiunto la pensione dopo 44 anni di carriera presso le Procure di Foggia, Avellino e presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli; nonché il suo incarico come Procuratore della Repubblica di Sant’Angelo dei Lombardi, Teramo e Frosinone.