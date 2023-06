Picchiati, legati e rapinati: arancia meccanica a Grottaminarda

Hanno vissuto un terribile incubo, sono stati picchiati, legati e derubati di tutto. Una scena da “arancia meccanica” questa notte a Grottaminarda.

Famiglia di imprenditori tenuta in ostaggio da una banda di malviventi. 4 o 5 persone con accento straniero (dell’est) si sono introdotte nella villa armate di piedi di porco e martelli e con quegli attrezzi da scasso (forse anche un’accetta) hanno colpito alla testa il padrone di casa ed il figlio che era a letto. Il ragazzo ha reagito ed è stato picchiato selvaggiamente.

Contusioni anche per la padrona di casa che ha chiamato i soccorsi quando i rapinatori sono finalmente andati via dopo aver fatto razzia di gioielli e denaro.

Sul posto i sanitari del 118 ed i carabinieri di Grottaminarda che hanno avviato le indagini.

Quattro giorni fa un episodio molto simile si è verificato ad Atripalda. Anche in quel caso 4 o 5 rapinatori, con accento straniero e senza scrupoli si sono introdotti in una villa, hanno picchiato, legato e derubato la famiglia. Poi hanno tentato il colpo alla villa accanto ma l’anziano che vi abitava è riuscito a metterli in fuga.