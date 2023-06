Mobilitazione comparto riabilitativo: basta diseguaglianze

Le Associazioni Datoriali di Categoria, maggiormente rappresentative della

Macroarea Riabilitazione/Sociosanitario e Salute Mentale, su input dei Centri

privati istituzionalmente accreditati della ASL Avellino, hanno organizzato per domani,

venerdì 9 giugno, ore 10:30, presso l’Hotel de la Ville ad Avellino, una

Conferenza Pubblica

sul tema

della «rimodulazione del fabbisogno prestazionale del Comparto

riabilitativo avellinese ed irpino per una equità distributiva delle risorse

regionali ed il superamento delle non più tollerabili diseguaglianze

territoriali».

Le ragioni della mobilitazione delle imprese sanitarie avellinesi, erogatrici per

conto del Servizio Sanitario Regionale di un volume complessivo annuo di oltre

trecentomila prestazioni nei diversi setting della Macroarea a garanzia del

principio di continuità assistenziale, saranno dettagliate e documentate nel

corso dell’evento e condivise con:

– la Direzione Generale e Strategica della ASL Avellino;

– le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori in rappresentanza degli Operatori

del Comparto;

– la Segreteria regionale e la Delegazione territoriale di CittadinanzAttiva –

Tribunale dei Diritti del Malato.

– Tecnici ed esperti qualificati del settore riabilitativo.

L’iniziativa è incentrata sulla carenza di assegnazione budgettaria alla ASL

Avellino in cui territorio rappresenta per il setting ambulatoriale/domiciliare il

fanalino di coda in termini di rapporto (in minus) rispetto alla media regionale

pro-capite.