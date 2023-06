Depurazione irpina: oggi vertice tra Regione Campania, Asi Avellino e Asidep

Si è svolto questo pomeriggio a Napoli l’incontro tra Regione Campania, Asi Avellino e Asidep in riferimento alla questione della depurazione in provincia di Avellino. All’incontro erano presenti il vicepresidente della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, il presidente Pasquale Pisano e il componente del comitato direttivo Giulio Belmonte in rappresentanza dell’Asi di Avellino, ed il presidente di Asidep, Giovanni Maria Chieffo.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate, in maniera puntuale, le criticità che attualmente investono il comparto della depurazione industriale in Irpinia, facendo riferimento sia alle modalità di gestione che agli impianti che necessitano di un piano di adeguamento alle nuove prescrizioni normative (BAT).

Sul punto, la Regione Campania ha espresso disponibilità a collaborare per definire un piano d’interventi di ammodernamento funzionale degli impianti , in modo da consentire la loro piena operatività nel mercato dei servizi tecnologici per l’ambiente . Restano da approfondire le condizioni per gestire la fase transitoria fino alla nuova e piena operatività degli impianti . La Regione e L’Asi, per quanto di rispettiva competenza , svilupperanno ogni possibile collaborazione per garantire continuità della gestione e tutela dei livelli occupazionali , anche verificando il possibile coinvolgimento di qualificati operatori privati disponibili ad investire nel settore.

Si è colta così l’occasione per rimarcare ruoli ed effettive competenze , ponendo fine alla fase delle uscite estemporanee ed improprie invasioni di campo , che pure si sono registrati in queste settimane. “Abbiamo avuto conferma – dichiara il presidente dell’Asi Avellino, Pasquale Pisano – del fattivo interesse e della sensibilità che su questa vicenda mostra la Regione Campania. Ci sono i presupposti per individuare una soluzione che sia funzionale al rilancio di un settore strategico per lo sviluppo industriale irpino”.