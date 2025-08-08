Piazza vandalizzata, il sindaco Franza: tolleranza zero per gli autori

ARIANO IRPINO- Casette vandalizzate, fioriere distrutte, segnali divelti. Ad Ariano Irpino una notte di vandalizzazione per un bene pubblico. Quella per cui il sindaco della citta’ del Tricolle Enrico Franza ha gia’ annunciato che ci sara’ “tolleranza zero”. Un post del primo cittadino molto duro nei confronti degli autori: “Questa notte, 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐩𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐠𝐧𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚, un gesto gratuito che non può essere giustificato in alcun modo. Le telecamere, perfettamente funzionanti, ci restituiranno quanto accaduto. La polizia municipale ha già avviato le indagini, di natura penale, che, mi auguro, porteranno presto e certamente alla identificazione del responsabile. Il colpevole sarà non soltanto denunciato alla Procura della Repubblica, ma anche tenuto al risarcimento dei danni provocati”.