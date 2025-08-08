Montemiletto salpa negli anni ’90: arriva “La Nave Novanta

Montemiletto si prepara a vivere una notte indimenticabile: sabato 9 agosto, alle ore 22:00, per la prima volta in assoluto nella zona, approda in Piazza IV Novembre l’evento che sta facendo ballare mezza Italia: “LA NAVE NOVANTA”.

Si tratta di un mega palco a due piani interamente costruito a forma di nave, che ospiterà DJ, animazione e spettacoli ispirati alla musica e allo spirito degli anni ’90. Luci, effetti speciali, visual spettacolari e una selezione musicale che farà rivivere i grandi successi del decennio più amato da intere generazioni.

L’evento, parte del format nazionale “Nostalgia 90 – La Nave”, promette di trasformare il cuore del paese in una discoteca a cielo aperto. L’iniziativa è a ingresso completamente gratuito, un’occasione da non perdere per giovani, famiglie e nostalgici della dance anni ’90.