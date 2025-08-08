Asl, il saluto di Ferrante. Domani arriva Conte

Cambio al vertice dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino. Con la conclusione del suo mandato, il direttore generale Mario Ferrante lascia l’incarico, passando il testimone a Maria Concetta Conte, che si insedierà ufficialmente domani. Per lunedì è prevista una conferenza stampa di presentazione della nuova guida dell’ASL.

Nel suo messaggio di congedo, Ferrante ha voluto esprimere gratitudine a quanti lo hanno affiancato in questi anni: «Ringrazio il personale sanitario, tecnico, amministrativo e ausiliario per la professionalità, la dedizione e il senso di responsabilità dimostrati ogni giorno, anche nei momenti più difficili», ha scritto, sottolineando come le sfide affrontate siano state orientate sempre alla tutela della salute e alla qualità dei servizi.

Un ringraziamento speciale è andato anche alla Direzione Strategica, ai Direttori di Distretto, ai Responsabili di Struttura e a tutte le figure che, con competenza e spirito di squadra, hanno contribuito al miglioramento dell’organizzazione. Ferrante ha inoltre riconosciuto il ruolo delle istituzioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e degli attori territoriali nel garantire un dialogo costruttivo durante il suo mandato.

«Lascio questo incarico con orgoglio per i risultati raggiunti e con gratitudine per l’esperienza umana e professionale», ha concluso.