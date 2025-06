In piazza per la pace, martedì il sit-in alla Prefettura di Avellino

La Rete Pace e Disarmo della provincia di Avellino convoca un sit-in urgente con un appello chiaro: «Fermiamo la guerra!».

Le notizie delle ultime ore, con l’ingresso diretto degli Stati Uniti a fianco di Israele nel conflitto contro l’Iran, spingono il mondo intero sull’orlo di una guerra globale dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche. L’Italia, con le sue basi militari USA e NATO, è direttamente coinvolta e sempre più esposta.

In risposta all’appello nazionale lanciato dal comitato #StopRearmEurope, e in contemporanea con le mobilitazioni che si terranno in tutta Italia, la Rete Pace e Disarmo chiama alla partecipazione tutta la cittadinanza, le associazioni, i movimenti e chiunque crede nella pace, nella giustizia e nella libertà.

L’appuntamento è, dunque, per martedì 24 giugno alle ore 18:30 in Piazza Libertà, davanti al Palazzo del Governo.