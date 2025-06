Il sindaco Nargi: rispetto, amore e responsabilità per una città unita e solidale

AVELLINO- “Farci testimoni di pace, contro ogni forma di guerra, nel mondo, nella nostra comunità, nell’amministrazione del bene comune”. Il messaggio del sindaco di Avellino Laura Nargi, che ha partecipato questo pomeriggio alla cerimonia nella Chiesa del Rosario e alla processione fino al Duomo insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. “Oggi, nella domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, faccio ancor più mie le splendide parole del nostro vescovo, Arturo Aiello, e le condivido con tutta la mia comunità che si ritrova e si stringe in un momento di profonda spiritualità e di intensa riflessione”. E ha anche rinnovato l’impegno affinché: “La solennità del Corpus Domini ci ricorda che l’Eucaristia non è solo un sacramento da celebrare, ma un impegno concreto da praticare: essere ogni giorno portatori di comunione e di pace, in ogni gesto, in ogni scelta, in ogni contesto, anche in quello che mi impegna alla guida della Città di Avellino”. Perche’ riflette il primo cittadino di Avellino: “In un tempo che ci sfida e ci interpella, questo è il segno luminoso che siamo chiamati ad incarnare. Rispetto, amore e responsabilità verso il prossimo, sono gli unici valori per costruire una città che sia davvero casa per ciascuno di noi, che sia più unita, solidale e attenta ai bisogni di tutti”.