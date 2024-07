Scontro auto-tir sulla Ss90: muore trentasettenne

CASALBORE- Ancora una vittima sulle strade irpine. Le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Grottaminarda e Ariano Irpino, sono intervenute nel comune di Casalbore sulla SS 90 al Km. 30,900 per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ed un autoarticolato. Nel violento impatto un uomo di 37 anni, proveniente da Foggia e diretto a Benevento, rimaneva incastrato nell’abitacolo e dopo essere stato liberato veniva affidato ai sanitari dell’eliambulanza intervenuta che lo trasportava presso l’ospedale di Benevento, ma purtroppo moriva durante il tragitto. Mentre l’autista del pesante automezzo rimaneva ferito anche lui e veniva trasportato presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposto a cure mediche. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza e i Carabinieri effettuavano i rilievi dell’incidente.