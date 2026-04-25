Piazza Libertà gremita per Conte: inizio a 5 Stelle della campagna elettorale

Inizio a cinque stelle per la campagna elettorale delle amministrative ad Avellino. Dopo la presentazione delle liste negli uffici comunali in mattinata, il Movimento 5 Stelle ha acceso subito il pomeriggio politico del capoluogo con l’arrivo del primo big nazionale: Giuseppe Conte.

Il presidente dei pentastellati ha fatto tappa in città per inaugurare il comitato elettorale del Movimento 5 Stelle in Piazza Libertà, affiancato dal numero due del Movimento Michele Gubitosa e dal candidato sindaco del fronte progressista Nello Pizza. Tantissimi i sostenitori arrivati nella principale agorà cittadina, tanto che l’appuntamento, inizialmente previsto all’interno della sede elettorale, si è poi svolto all’esterno, vista l’impossibilità di contenere la folla accorsa per salutare l’ex premier.

Conte ha aperto il suo intervento con un riferimento alla ricorrenza del 25 Aprile. “Buona Festa della Liberazione — ha esordito — ricordiamo che oggi è la festa dell’Italia liberata dalla dittatura e la festa di chi si è battuto per costruire un nuovo ordine democratico e per arrivare a una Costituzione repubblicana antifascista”.

Poi il saluto alla sua comunità politica e il significato dell’apertura della sede elettorale: “Oggi inauguriamo la sede elettorale ed è sempre un fatto positivo perché significa che il Movimento si radica sempre più sul territorio, ma questa porta deve restare sempre aperta, perché da soli non si va da nessuna parte e non dobbiamo avere paura mai di confrontarci”. Da qui, il passaggio politico più netto, con l’investitura di Nello Pizza e il sostegno convinto del Movimento 5 Stelle alla candidatura del fronte progressista. “Oggi si inaugura la campagna elettorale del candidato dello schieramento progressista Nello Pizza, siamo con te convintamente e generosamente”, ha detto Conte, sottolineando come la scelta di sostenere un candidato non espressione diretta del Movimento rappresenti, a suo dire, la dimostrazione di un modo di fare politica orientato non al comando ma al raggiungimento di obiettivi strategici. Un riferimento chiaro alla natura dell’alleanza costruita ad Avellino, con Pizza espressione del Partito democratico ma sostenuto anche dai pentastellati. “Per noi si fa politica non per comandare ma per raggiungere obiettivi strategici. Se il candidato non è nostro, noi generosamente ci siamo. Ti chiediamo solo di rispettare gli impegni che si prendono con la popolazione locale”, ha aggiunto. Secondo il leader del M5S, nel capoluogo irpino è stato costruito “un progetto politico molto serio”, che ora dovrà misurarsi con il consenso della comunità cittadina. “Siamo molto convinti di questo progetto e speriamo che Pizza ce la faccia. Noi ci siamo e speriamo anche noi di conseguire un buon risultato nell’interesse collettivo”, ha rimarcato.

Infine, Conte ha risposto anche sul tema del cosiddetto campo largo, soffermandosi sulle difficoltà che hanno accompagnato la nascita dell’intesa. “Non è importante se è stato raggiunto con fatica, anzi delle volte è anche segnale di fare le cose con serietà. Per noi non basta mettere una firma così, in modo improvvisato: va costruito un progetto politico e quindi a volte si fa anche con fatica, tenendo conto delle opinioni, delle situazioni e cercando convergenze su obiettivi strategici utili a rispondere ai bisogni dei cittadini”.

Il messaggio finale è tutto politico: al di là dei tempi e delle difficoltà della trattativa, ciò che conta per Conte è che ad Avellino si sia arrivati a una proposta “seria, credibile e affidabile”.