Gubitosa oltre la scaramanzia: “Vinceremo al primo turno, non ci sarà nessun ballottaggio”

“Ci sono ottime condizioni per vincere al primo turno, non ci sarà nessun ballottaggio”. È netto, diretto e per nulla prudente il messaggio lanciato da Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, oggi ad Avellino per accogliere il presidente Giuseppe Conte in Piazza Libertà, dove è stato inaugurato il comitato elettorale del M5S.

“Non sono scaramantico, la superstizione non esiste — continua Gubitosa — e mi sento di dire oggi alla stampa che ci sono ottime condizioni per vincere al primo turno”. Una fiducia che, secondo l’esponente pentastellato, nasce soprattutto dal clima percepito in città. “Io vivo la città, la gente ha capito e ho sentito una spinta dal basso che chiedeva al M5S di fare qualcosa, di prendere in mano la situazione”.

Per Gubitosa, Avellino rappresenta un modello politico nel quadro regionale. “È l’unica realtà campana che va al voto dove tutto il fronte progressista è unito — sottolinea — ed è unito perché il Movimento 5 Stelle ha lavorato bene, ha tenuto le fila di tutto. Quando qualche candidato sindaco proposto non ci è piaciuto lo abbiamo detto e ci hanno rispettato. Quindi vinceremo sicuramente al primo turno e andremo presto al governo di questa città”.

Nel suo ragionamento Gubitosa richiama l’attenzione sui due competitor Festa e Nargi: “Sappiamo come stanno le cose: Nargi è stata vicesindaca di Festa, poi hanno litigato, poi Festa ha appoggiato Nargi per poi sfiduciarla. Ma la città è stanca di questi teatrini”.

Da qui il tentativo di accreditare il campo progressista come proposta alternativa e credibile. “Oggi abbiamo un fronte progressista unito e riusciremo a portare avanti agli occhi dei cittadini ciò che abbiamo messo su carta nel nostro programma”, rivendica Gubitosa, che definisce anche “un onore” per la comunità del Movimento 5 Stelle ospitare il primo comizio pubblico da candidato sindaco di Nello Pizza proprio a partire dalla sede inaugurata oggi. Un momento reso ancora più significativo, nelle parole del vicepresidente pentastellato, dalla presenza di Giuseppe Conte, “che nei momenti importanti non ha mai fatto mancare la sua vicinanza a questa comunità”.

Non manca poi una risposta sulle polemiche legate alla presenza, nelle liste del campo largo, di esponenti che in passato hanno avuto ruoli nell’orbita delle amministrazioni Festa e Nargi, su tutti gli ex assessori Gaeta e Giacobbe. Gubitosa, tuttavia, sceglie di spostare il discorso dal terreno delle appartenenze a quello dei contenuti. “Il M5S vuole guardare realmente ai temi e a ciò che serve a questa città”, spiega. “Sappiamo delle ferite che l’amministrazione Festa ha lasciato a questa città e sappiamo delle inchieste giudiziarie che hanno travolto il Comune di Avellino. In questo momento si deve parlare di temi, di quello che può fare il fronte progressista per Avellino. Abbiamo ottimi candidati, professionisti, persone che rispettano il codice etico sia del Movimento 5 Stelle sia del buon senso di fare politica. Non ci sentirete parlare di altri partiti o di altri candidati, ma parleremo solo di temi e di quello che vorremmo fare per la città” conclude.