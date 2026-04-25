Comunali, le liste Davvero, W la Libertà ed Enjoy a sostegno di Gianluca Festa

Le liste a sostegno di Gianluca Festa alle elezioni comunali nella città capoluogo.
LISTA DAVVERO
ABATE VINCENZA
ADAMO ROSALBA
ALESSANDRINO MANOLO
ARGENZIANO STEFANO
BAGNO ARIANNA
BATTISTA CARLO
BUONANNO ENNIO
CAPUTO LUCA
CARULLO CARMINE CUCCINIELLO TERESA
D’ARGENIO LUIGI (detto LUIGINO)
FOLETTO FRANCESCO (detto TATO)
GENOVESE ANTONIO
IANNACCONE GENNARO
IAPICCA GENNARO (detto RINO)
MAGGIO UGO
MAZZA MARIANNA
NARGI GENEROSO
NEGRONE GIUSEPPE
PALMIERI SIMONE
PISANIELLO MARIA LUISA
PREZIOSI LUIGI
RUSOLO OLIMPIA
SCALZULLO LUIGI
SIMONE VINCENZO
SPIEZIA MONICA
SPINIELLO MARIO
TOMASETTA.JESSICA
TREROTOLA PAMELA
VALENTINO MARIA
VECCHIONE GIOVANNA
ZAMBRANO GIUSEPPE (detto PIPPO)
LISTA W LA LIBERTA’
AQUINO PAOLO GIANNI
AUTIERI VALENTINO
BARBARISI DANIEL
BELLAROSA PIETRO PAOLO
CARULLO ROBERTO
CUCCINIELLO GIOVANNI
D’ARGENIO ANGELO
DATTOLO ADOLFO
DE CRISTOFARO DANIELA
DE RUGGIERO MAURIZIO
FEDELE STEFANO
FERRARESE ANTONIO
FESTA ANNALISA
FONTANAROSA MARIA
GALASSO LUCIA
GAUDIOSI LUIGI
GUERRIERO.DIEGO
IANNACCONE ANTONELLA
LUCIANO FEDERICA
LUONGO GAETANO
MASUCCI ELVIRA
MEDUGNO FRANCESCA
PECORARO GIOVANNA
PELLECCHIA PIETRO
PETROZZIELLO ANTONIO
PICARIELLO MARCO
PRINCIPE VINCENZO
ROCA ADELE
RUBICONDO DANIELA
SALVATORE STORNAJUOLO
ERIKA VECCHIONE
ANNA MARIA VITTORIA
LISTA ENJOY
ANDREOZZI ROBERTA
ALFIERI DANIEL
ARMONICO MARIO
BIANCO GAIA
BIANCULLO LUISA
COFRANCESCO LUCA
CORCIONE DAVIDE
COZZOLINO IVAN
D’ARGENIO DAVIDE GABRIELE
DE BENEDICTIS FRANCESCA
IOLANDA DE FAZIO
MARCO DE FEO
ANTONIO FOSSACRETA
PIERLUIGI GAETA
ANTONIO GENTILE
ALESSIO LOFFREDO
SABINO ANDREA
LONGOBARDI FRANCESCO
LUCARELLA SAMIRA
MACCANICO GIULIA
MAFFEI SIMONE
MANGANELLI MATTIA
PERSANO CARMINE
PIARULLI ALDO
PICCOLO FRANCESCA
PILUNNI ALESSIA
SPINIELLO GENNARO
SPOLVERINO GIACINTO
TAMBURRINO CHIARA
TESTA FABIANA
URCIUOLI ALESSIA