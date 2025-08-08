Piazza Kennedy, Passaro incontra il Questore

Si riporta il comunicato del portavoce di Cittadini in Movimento Avv. Massimo Passaro.

Dopo i gravi accadimenti avvenuti nella serata di ieri e dopo quanto già testimoniato nelle scorse settimane dal gruppo Cittadini in Movimento, riteniamo che sia giunto il momento di agire concretamente per restituire sicurezza e vivibilità a Piazza Kennedy e alle aree limitrofe.

Questa mattina, il portavoce de I Cittadini in Movimento sarà ricevuto dal Questore di Avellino per avviare un confronto diretto e individuare misure immediate di prevenzione e intervento.

Nei prossimi giorni, sarà inoltre formalmente richiesta l’apertura di un tavolo concertato con il Commissario Prefettizio del Comune di Avellino, il Prefetto e tutte le altre Forze dell’Ordine, al fine di definire insieme un piano d’azione condiviso che possa affrontare e risolvere in maniera strutturale le criticità che da tempo affliggono questa parte della città.

Non possiamo attendere che si verifichi un episodio irreparabile.

La situazione richiede responsabilità, determinazione e coordinamento istituzionale.

I Cittadini in Movimento hanno già elaborato una proposta operativa, che sarà illustrata durante il confronto con le autorità competenti.

Il presente comunicato è rivolto agli organi di stampa e, contestualmente, sarà inoltrato a mezzo posta elettronica certificata al Prefetto di Avellino e al Comune di Avellino, nella persona del Commissario Prefettizio, affinché si possa dare inizio a un’azione concertata e immediata.