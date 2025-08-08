Centauro perde il controllo della moto e muore: tragedia lungo l’Autostrada

MIRABELLA ECLANO- Quarantaquattrenne perde la vita a causa di un tragico schianto in moto. E’ l’epilogo di un incidente autonomo avvenuto al chilometro 78 nel territorio di Mirabella Eclano, poco prima dell’uscita di Benevento. La vittima e’ un residente della provincia di Benevento. Le cause per cui il centauro ha perso il controllo della moto sono ancora in corso di accertamento. L’uomo e’ deceduto sul colpo. Inutile ogni tentativo di rianimarlo sull’asfalto. Sul posto 118 e polizia stradale di Grottaminarda. L’autostrada è stata momentaneamente chiusa nel tratto ovest direzione Napoli. La salma su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento è stata trasferita in obitorio all’ospedale Rummo di Benevento per gli accertamenti medico legali.