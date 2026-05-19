Piazza Kennedy, auto perde il controllo e finisce sotto il porticato

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in Piazza Kennedy, nel comune capoluogo, a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, una vettura con a bordo il solo conducente perdeva il controllo, andando fuori strada e terminando la propria corsa tra i pilastri del porticato di un fabbricato.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, provvedeva alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Sul posto intervenivano anche gli agenti della Polizia Municipale di Avellino per gli adempimenti di competenza.