Festa “impresentabile”, Petrillo: presupposto inesatto della Commissione

AVELLINO- Il difensore del candidato sindaco Gianluca Festa, il penalista Luigi Petrillo, in una nota ha voluto chiarire alcuni aspetti relativi alla presenza dell’ex sindaco: “nell’ “elenco degli impresentabili” stilato dalla Commissione Parlamentare Antimafia” dove Petrillo sottolinea: “figurerebbe anche il suo assistito, precisa quanto segue: La scelta della Commissione si fonda sul presupposto inesatto che il Festa sia stato rinviato a giudizio dal Giudice dell’ udienza preliminare, laddove, invece, è stato egli stesso a richiedere il giudizio immediato, per giungere il prima possibile alla definizione della sua vicenda processuale e vedere proclamata la sua innocenza;

La valutazione della Commissione – da codice di autoregolamentazione – prescinde totalmente da qualsivoglia giudizio di merito sulla fondatezza delle accuse mosse al candidato, limitandosi a registrare la pendenza del procedimento penale a suo carico; Ciò esclude in radice che dall’ inclusione nell’ elenco possa derivare un qualche pregiudizio alla candidabilità del Dott.Festa che non è in discussione, come non lo è stata all’ atto della sua candidatura alle scorse elezioni regionali; Nel caso del Dott.Festa la Cassazione si è – invece – già autorevolmente pronunziata, dichiarando illegittime le ordinanze di custodia cautelare da cui è stato raggiunto nel 2024”.

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