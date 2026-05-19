Nello Pizza incontra i metalmeccanici: Avellino Città Pubblica apre il confronto su industria e lavoro

Prosegue il percorso di ascolto promosso dalla lista Avellino Città Pubblica che domani, mercoledì 20 maggio alle ore 11:00, riunirà il candidato sindaco Nello Pizza e le principali sigle sindacali dei metalmeccanici presso il Salone delle ACLI Provinciali in Via Salvatore De Renzi, 28 per un confronto sulle criticità del comparto industriale e sulle prospettive di rilancio dell’area produttiva a ridosso della città. Pertanto, il confronto avverrà con i sindacati che da anni seguono le dinamiche del suddetto comparto in Irpinia: FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, FISMIC e UGLM.

L’incontro, pensato come momento di dialogo diretto con i rappresentanti dei lavoratori, punta a raccogliere le istanze del settore e a definire proposte concrete sulle vertenze aperte e sul futuro della zona industriale, considerata strategica per l’economia locale.