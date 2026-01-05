Oltre le mura, oltre la detenzione: diritti, dignità e infanzia al centro dell’iniziativa di Avellino

Si è svolta ad Avellino una iniziativa dal titolo “Oltre le mura: la persona oltre alla detenzione femminile”, un evento che ha visto come ospite la criminologa giuridica Claudia Cavallo, esperta in diritti umani e tutela della dignità dei detenuti. La dottoressa Cavallo, membro dello staff del garante dei detenuti della regione Campania e dell’osservatorio per le persone private della libertà personale, ha accolto con entusiasmo l’invito di Sara Spiniello rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del movimento 5 stelle e di Simona Romani, referente pari opportunità dello stesso.

Durante l’incontro , moderato dal responsabile di Avellino Today Vinicio Marchetti, sono state donate cinquanta calze della Befana e vari giocattoli, destinati ai bambini presenti al carcere ICAM di Lauro, figli delle detenute, e ai piccoli di “Spazio Giallo”, un importante progetto attuato negli istituti penitenziari di Secondigliano e Poggioreale. Questo spazio è pensato per favorire l’incontro tra i bambini ei loro genitori o parenti protetti, creando un ambiente accogliente e sereno, attrezzato con giocattoli che rendono più dolce e gioioso un momento così delicato. Il gioco ed i giocattoli non sono solo strumenti di divertimento, ma rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo emotivo e sociale dei bambini. In situazioni difficili come queste, è cruciale garantire ai più piccoli momenti di spensieratezza e gioia, rinforzando i legami affettivi e sostenendo il loro benessere psicologico. La solidarietà che si esprime attraverso gesti come questi ha un impatto potente e duraturo, dimostrando che anche nei luoghi di detenzione è possibile mantenere viva la spensieratezza e la serenità. Sara Spiniello, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Desidero di cuore ringraziare la proprietaria del bar che ci ha ospitato, chi ha donato le calze e i vari giocattoli. Questi piccoli ma importanti gesti di generosità faranno brillare gli occhi dei bambini, portando loro un momento di felicità in un contesto impegnativo. La vera forza della nostra comunità risiede nella capacità di poter e supportare a vicenda, e ogni piccolo gesto conta.”