Piattaforma logistica Valle Ufita, domani sit-in della Lega davanti al cantiere della Stazione Hirpinia

AVELLINO – Domani, mercoledì 29 luglio, alle ore 11.00, dirigenti, amministratori locali e rappresentanti istituzionali della Lega saranno presenti in Valle Ufita, davanti al cantiere della Stazione Hirpinia di Grottaminarda, per un sit-in di protesta e sensibilizzazione a tutela della piattaforma logistica e del futuro infrastrutturale dell’Irpinia. L’iniziativa nasce alla luce delle notizie relative al presunto definanziamento dei 140 milioni di euro destinati alla piattaforma logistica, infrastruttura ritenuta strategica per completare il sistema dell’Alta Velocità Napoli-Bari e trasformare la Stazione Hirpinia in un vero polo di sviluppo per imprese, lavoro e occupazione. «Non consentiremo che venga sottratta all’Irpinia un’opportunità storica. La piattaforma logistica è il cuore del progetto di rilancio della Valle Ufita. Chiediamo alla Regione Campania di chiarire immediatamente la vicenda e di garantire il mantenimento delle risorse destinate all’opera. Invitiamo i consiglieri regionali irpini e tutte le istituzioni del territorio ad assumere una posizione chiara in difesa degli interessi della provincia di Avellino».Nel corso del sit-in saranno illustrate le iniziative politiche e istituzionali che la Lega intende promuovere affinché il progetto venga portato a compimento senza ritardi e senza alcun definanziamento. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 29 luglio, alle ore 11.00, presso il cantiere della Stazione Hirpinia, in Valle Ufita. Sono invitati amministratori, cittadini, imprese, associazioni e organi di informazione.