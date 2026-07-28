San Michele di Serino in ansia per il diciassettenne ferito nell’impatto auto-moto

SAN MICHELE DI SERINO- La comunità di San Michele di Serino in ansia per il diciassettenne ricoverato da ieri sera nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Moscati” di Avellino dopo l’incidente alla guida della sua moto. L’impatto tra la moto guidata dal diciassettenne e’ avvenuto a San Michele di Serino, l’auto era condotta da un 60enne. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. La prognosi resta riservata. L’impatto è avvenuto in via Santa Candida, nella parte alta del comune irpino. Numerosi i messaggi di sostegno e vicinanza giunti ai familiari del giovane.