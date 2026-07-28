Refezione scolastica, aperte le iscrizioni: le domande vanno presentate entro il 25 agosto

AVELLINO- L’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Avellino informa che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda, esclusivamente in modalità telematica, entro il 25 .agosto 2026. Per effettuare l’iscrizione è necessario accedere al portale dedicato, raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Avellino nelle sezioni “In Evidenza” oppure “Servizi Scolastici”, alla voce “Iscrizioni al servizio di refezione scolastica a.s. 2026/2027”. L’accesso alla piattaforma richiede il possesso di un’identità digitale SPID oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli utenti che intendono usufruire del servizio, compresi coloro che ne hanno già beneficiato negli anni scolastici precedenti. Si evidenzia che a questi ultimi, in presenza di saldo negativo, il sistema non consentirà il completamento della procedura fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

Si ricorda, inoltre, che trattandosi di un servizio a domanda individuale comporta l’obbligo di corrispondere il costo dei pasti effettivamente fruiti. Per i residenti nel Comune di Avellino sono previste specifiche agevolazioni tariffarie, consultabili sul sito istituzionale dell’Ente, mentre per gli utenti non residenti si applicata la tariffa ordinaria di 4,55 euro a pasto. L’Amministrazione comunale richiama l’attenzione delle famiglie sulla corretta compilazione della domanda. Durante la procedura di iscrizione, infatti, è indispensabile indicare con precisione la scuola, la classe e la sezione che l’alunno frequenterà nel prossimo anno scolastico. L’inserimento di dati non aggiornati potrebbe determinare disservizi nella prenotazione giornaliera e nella corretta erogazione del servizio. Per eventuali informazioni o assistenza nella compilazione della domanda è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri 0825/200531 e 0825/200510, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30, oppure scrivere all’indirizzo e-mail infoscuola@comune.avellino.it.