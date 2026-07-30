Piattaforma Logistica, il governatore Fico: la faremo, vogliamo velocizzare sui tempi

AVELLINO- “Faremo la Piattaforma Logistica”. Per il Governatore della Campania Roberto Fico non ci sono dubbi sulla realizzazione dell’ opera ma serve un tavolo per accelerare sui progetti. Nell’intervento ieri in aula e’ stato lo stesso Fico a sgomberare il campo dalla polemiche di questi giorni su un presunto scippo all’Irpinia. “Piattaforma Logistica? E chi è che non vuole fare una piattaforma logistica a in Irpinia e nella aree interne?.

La faremo. Quello che vogliamo fare al massimo e’ velocizzare tutta l’operazione per cercare di farla il primo possibile. Non è un fatto di impegni, isoldi li abbiamo, stanno lì, non è il problema. Il problema è spendere quei 130 milioni di euro dove anche Rfi deve fare il progetto. Allora ci mettiamo al tavolo e vediamo chi fa cosa e come lo dobbiamo fare, a che punto stanno i progetti forma logistica”. E ha chiosato: “Ma veramente facciamo? E’ certo che la vogliamo fare e la faremo e poi io cerco di andare sempre avanti e questa giunta va avanti sull’interesse generale che noi pensiamo sulla Campania”.