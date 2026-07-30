Migliora il diciassettenne ferito nello scontro auto-moto a San Michele di Serino

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SAN MICHELE DI SERINO- Dal Moscati arriva una notizia attesa da tutta la comunità di San Michele di Serino. Il diciassettenne ferito gravemente in uno scontro auto e moto qualche giorno fa e’ stato estubato e con le condizioni in miglioramento, potrebbe già nei prossimi giorni lasciare il Reparto di Terapia Intensiva del Moscati di Avellino.