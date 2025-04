Piantedosi: “Salvini rivendica il Viminale? Io penso all’Avellino”

“Matteo Salvini ha rivendicato il ministero dell’Interno? Dico una cosa: questo fine settimana per me è stato molto bello perché l’Avellino ha vinto a Catania confermando il primo posto nella classifica di serie C, questo ha completamente monopolizzato la mia attenzione”. Sono le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A riportarle è l’Ansa.

“Fuori dal ministero ambirei solo a un ruolo all’Avellino Calcio, è l’unica passione che coltivo al di fuori del Viminale” ha aggiunto Piantedosi che, come noto, è originario di Pietrastornina.