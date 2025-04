Confederazione degli Italiani nel Mondo: Federico Conte è il nuovo presidente

Si è concluso con grande partecipazione e successo il XIV° Congresso Mondiale della Confederazione degli Italiani nel Mondo (CIM), che si è svolto dal 4 al 6 aprile a Tunisi. L’evento ha visto la presenza di delegati provenienti da tutti e cinque i continenti, rappresentanti di numerosi Paesi con una forte comunità di emigrati italiani. La tre giorni di incontri istituzionali, tavoli di lavoro e momenti di confronto ha culminato con il rinnovo degli organismi direttivi della Confederazione e il passaggio di consegna della Presidenza.

Il Congresso ha visto il passaggio di testimone tra l’On. Angelo Sollazzo, Presidente uscente, e l’On. Federico Conte, che assume la guida della CIM, forte di una comprovata esperienza politica e professionale. Il nuovo Presidente, nel suo intervento, ha ribadito l’impegno della Confederazione nel rafforzare il legame tra gli italiani all’estero e l’Italia, promuovendo iniziative culturali, sociali e politiche per tutelare i diritti dei connazionali.

L’evento ha avuto anche il supporto e la collaborazione del Comites di Tunisi, guidato da Sandro Fratini, ed è stato arricchito dalla partecipazione di personalità istituzionali di rilievo. Tra i presenti, il Ministro degli Affari Esteri della Tunisia, Mohamed Ali Nafti, l’Ambasciatore d’Italia a Tunisi, Paolo Prunas, e i parlamentari italiani Francesco Giacobbe (collegio Africa e Australia) e Fabio Porta (collegio Sudamerica), che hanno ribadito l’importanza della rete di comunità italiane all’estero. Hanno inoltre partecipato il Presidente dell’UTICA e altre autorità italiane e tunisine.

Inoltre, il Congresso ha visto l’ingresso di nuove energie negli organismi della Confederazione, come l’Irpina Adriana Guerriero, già attivamente impegnata nella promozione e tutela del territorio e della popolazione della provincia di Avellino.

Il nuovo Presidente, On. Federico Conte, ha delineato le principali priorità della sua presidenza, tra cui il rafforzamento della presenza della CIM nei vari Paesi, il miglioramento delle politiche di supporto per i connazionali e la creazione di reti internazionali per incentivare scambi culturali ed economici. Una particolare attenzione sarà dedicata alla difesa dei diritti degli italiani all’estero e alla promozione della cultura italiana nel mondo. La CIM, sotto la guida del nuovo Presidente, si impegnerà a rafforzare il dialogo con le comunità italiane sparse nel mondo, promuovendo la cultura, la solidarietà e lo sviluppo economico delle nostre comunità all’estero, per continuare a essere un punto di riferimento fondamentale per tutti gli italiani nel mondo.